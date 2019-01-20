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    В Исмаиллинском районе прошло шествие в связи с годовщиной трагедии 20 Января - ВИДЕО

    В шествии принимали участие глава Исполнительной власти Исмаиллинского района Мирдамад Садыгов и представители общественности

    Исмаиллы. 20 января. REPORT.AZ/ В Исмаиллинском районе прошло шествие в связи с 29-й годовщиной трагедии 20 Января в память о шехидах, пожертвовавших свои жизни ради независимости Азербайджана.

    Как передаёт ширванское бюро Report, в шествии принимали участие глава Исполнительной власти Исмаиллинского района Мирдамад Садыгов и представители общественности.

    Было выражено почтение душам шехидов. Были ещё раз помянуты ужасные события, произошедшие с мирными жителями 20 января 1990 года.

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