В Исмаиллинском районе прошло шествие в связи с годовщиной трагедии 20 Января - ВИДЕО

Исмаиллы. 20 января. REPORT.AZ/ В Исмаиллинском районе прошло шествие в связи с 29-й годовщиной трагедии 20 Января в память о шехидах, пожертвовавших свои жизни ради независимости Азербайджана.

Как передаёт ширванское бюро Report, в шествии принимали участие глава Исполнительной власти Исмаиллинского района Мирдамад Садыгов и представители общественности.

Было выражено почтение душам шехидов. Были ещё раз помянуты ужасные события, произошедшие с мирными жителями 20 января 1990 года.