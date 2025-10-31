В Имишли захоронили останки шехида I Карабахской войны Эльчина Гейдарова
Внутренняя политика
- 31 октября, 2025
- 13:53
В Имишлинском районе захоронили останки шехида Первой Карабахской войны Эльчина Гейдарова, который 33 года считался без вести пропавшим.
Как сообщает муганское бюро Report, после церемонии прощания шехида похоронили на кладбище села Агамамедли.
В церемонии прощания в доме семьи шехида приняли участие родственники покойного, представители районные власти, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.
Отметим, что Эльчин Агамамед оглу Гейдаров родился 1 октября 1971 года в селе Агамамедли Имишлинского района. 12 января 1994 года пропал без вести во время боев в направлении села Ашагы Сейидахмедли Физулинского района.
Последние новости
14:13
Азербайджан и Казахстан обсудили перспективы военного сотрудничестваАрмия
14:00
Меняется схема движения автобусного маршрута, следующего из Сумгайыта в БакуИнфраструктура
13:53
Фото
В Имишли захоронили останки шехида I Карабахской войны Эльчина ГейдароваВнутренняя политика
13:50
Диписточник о ситуации с азербайджанцем в Черногории: Он на свободе и будет защищаться в судеВнешняя политика
13:50
Четыре человека пострадали из-за взрыва на автозаправке в Германии - ОБНОВЛЕНОДругие страны
13:44
Фото
В Нефтчале похоронили шехида I Карабахской войны Теймура АллахвердиеваВнутренняя политика
13:37
Айнур Айхан: Сотрудничество Азербайджана и Турции принесет долгосрочные результаты - ЭКСКЛЮЗИВБизнес
13:36
Фото
В Республиканскую клиническую урологическую больницу назначен новый директорЗдоровье
13:34
Видео