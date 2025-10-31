Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    В Имишли захоронили останки шехида I Карабахской войны Эльчина Гейдарова

    Внутренняя политика
    • 31 октября, 2025
    • 13:53
    В Имишлинском районе захоронили останки шехида Первой Карабахской войны Эльчина Гейдарова, который 33 года считался без вести пропавшим.

    Как сообщает муганское бюро Report, после церемонии прощания шехида похоронили на кладбище села Агамамедли.

    В церемонии прощания в доме семьи шехида приняли участие родственники покойного, представители районные власти, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

    Отметим, что Эльчин Агамамед оглу Гейдаров родился 1 октября 1971 года в селе Агамамедли Имишлинского района. 12 января 1994 года пропал без вести во время боев в направлении села Ашагы Сейидахмедли Физулинского района.

