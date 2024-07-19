О нас

В Имишли простились с шехидом I Карабахской войны Ибрагимом Велиевым

В Имишли простились с шехидом I Карабахской войны Ибрагимом Велиевым В селе Мурадханлы Имишлинского района простились с шехидом Ибрагимом Велиевым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.
Внутренняя политика
19 июля 2024 г. 13:51
В Имишли простились с шехидом I Карабахской войны Ибрагимом Велиевым

В селе Мурадханлы Имишлинского района простились с шехидом Ибрагимом Велиевым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает муганское бюро Report, в церемония прощания принимали участие родственники шехида, должностные лица Исполнительной власти Имишлинского района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

Ибрагим Алашраф оглу Велиев родился 1 июня 1924 года. Он пропал без вести 23 августа 1993 года в направлении сел Алханлы и Гараханлы Физулинского района.

И.Велиев будет похоронен на Аллее шехидов в Имишлинском районе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фотоİmişlidə Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidi İbrahim Vəliyevlə vida mərasimi keçirilir

Экслюзивные новости

Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
16 июля 2024 г. 15:48
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
16 июля 2024 г. 13:42
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
15 июля 2024 г. 19:09
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
15 июля 2024 г. 17:57
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
15 июля 2024 г. 13:24
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
12 июля 2024 г. 17:20
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении Шахдениз
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении "Шахдениз"
12 июля 2024 г. 16:28
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
10 июля 2024 г. 14:21
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
10 июля 2024 г. 10:46
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
9 июля 2024 г. 14:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi