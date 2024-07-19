В Имишли простились с шехидом I Карабахской войны Ибрагимом Велиевым

В селе Мурадханлы Имишлинского района простились с шехидом Ибрагимом Велиевым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

В селе Мурадханлы Имишлинского района простились с шехидом Ибрагимом Велиевым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает муганское бюро Report, в церемония прощания принимали участие родственники шехида, должностные лица Исполнительной власти Имишлинского района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

Ибрагим Алашраф оглу Велиев родился 1 июня 1924 года. Он пропал без вести 23 августа 1993 года в направлении сел Алханлы и Гараханлы Физулинского района.

И.Велиев будет похоронен на Аллее шехидов в Имишлинском районе.