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В I полугодии наказания получили 8 сотрудников прокуратуры

В I полугодии наказания получили 8 сотрудников прокуратуры В первом полугодии этого года были наказаны 8 сотрудников прокуратуры.
Внутренняя политика
22 июля 2024 г. 13:28
В I полугодии наказания получили 8 сотрудников прокуратуры

В первом полугодии этого года были наказаны 8 сотрудников прокуратуры.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный прокурор Кямран Алиев на прошедшем в онлайн-формате расширенном заседании коллегии в Генеральной прокуратуре.

Было отмечено, что в результате проведенных за этот период служебных проверок 8 сотрудников прокуратуры были привлечены к дисциплинарной ответственности за недочеты в работе, один человек был исключен из органов прокуратуры, 3 человека были освобождены от должностей, 4 вынесен выговор или строгий выговор.

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Версия на азербайджанском языке Son altı ayda 8 prokurorluq işçisi cəzalandırılıb

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