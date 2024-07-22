В I полугодии наказания получили 8 сотрудников прокуратуры

В первом полугодии этого года были наказаны 8 сотрудников прокуратуры.

В первом полугодии этого года были наказаны 8 сотрудников прокуратуры.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный прокурор Кямран Алиев на прошедшем в онлайн-формате расширенном заседании коллегии в Генеральной прокуратуре.

Было отмечено, что в результате проведенных за этот период служебных проверок 8 сотрудников прокуратуры были привлечены к дисциплинарной ответственности за недочеты в работе, один человек был исключен из органов прокуратуры, 3 человека были освобождены от должностей, 4 вынесен выговор или строгий выговор.