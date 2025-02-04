В хвостовой части фюзеляжа потерпевшего крушение самолета AZAL выявлено множество повреждений

Первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов потерпевшего крушение близ Актау самолета AZAL выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления.
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В документе отмечается, что в некоторых местах повреждения имеют правильную прямоугольную форму.
"Схожие повреждения были обнаружены на левом двигателе и левом крыле воздушного судна, а также на агрегатах и компонентах воздушного судна", - говорится в отчете ведомства.
Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек, находившихся на борту самолета, 38 погибли, 29 выжили.
По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего воздействия в воздушном пространстве РФ над Грозным.