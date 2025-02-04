О нас

В хвостовой части фюзеляжа потерпевшего крушение самолета AZAL выявлено множество повреждений

В хвостовой части фюзеляжа потерпевшего крушение самолета AZAL выявлено множество повреждений Первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов потерпевшего крушение близ Актау самолета AZAL выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления.
Внутренняя политика
4 февраля 2025 г. 21:21
В хвостовой части фюзеляжа потерпевшего крушение самолета AZAL выявлено множество повреждений

Первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов потерпевшего крушение близ Актау самолета AZAL выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления.

Как передает Report, об этом говорится в предварительном отчете Минтранса Казахстана по результатам расследования авиапроисшествия.

В документе отмечается, что в некоторых местах повреждения имеют правильную прямоугольную форму.

"Схожие повреждения были обнаружены на левом двигателе и левом крыле воздушного судна, а также на агрегатах и компонентах воздушного судна", - говорится в отчете ведомства.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек, находившихся на борту самолета, 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего воздействия в воздушном пространстве РФ над Грозным.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоMultiple holes discovered in fuselage and stabilizers of AZAL aircraft that crashed in Aktau - REPORT
Версия на азербайджанском языке ФотоAktauda qəzaya uğrayan AZAL təyyarəsinin gövdəsində, stabilizatorlarda çoxsaylı deşiklər aşkarlanıb - HESABAT

Другие новости из категории

Повторные выборы по муниципалитету Беджираван могут быть объявлены до конца февраля
Повторные выборы по муниципалитету Беджираван могут быть объявлены до конца февраля
4 февраля 2025 г. 16:37
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с нестабильной погодой
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с нестабильной погодой
4 февраля 2025 г. 15:41
Президент ознакомился с условиями, созданными в спортивном лицее Вэтэн после реконструкции
ФотоПрезидент ознакомился с условиями, созданными в спортивном лицее "Вэтэн" после реконструкции
4 февраля 2025 г. 14:05
Госагентство отреагирует на нарушение в вывеске Русского дома в Баку
Госагентство отреагирует на нарушение в вывеске "Русского дома" в Баку
4 февраля 2025 г. 12:06
В Газахе обнаружена граната
ФотоВ Газахе обнаружена граната
4 февраля 2025 г. 10:25
Reuters: Вашингтон возобновил поставки оружия Киеву
Reuters: Вашингтон возобновил поставки оружия Киеву
4 февраля 2025 г. 00:53
В МВД опровергли информацию об установке блокпостов у границы с РФ
В МВД опровергли информацию об установке блокпостов у границы с РФ
3 февраля 2025 г. 20:24
В ЦИК после муниципальных выборов поступило 20 обращений
В ЦИК после муниципальных выборов поступило 20 обращений
3 февраля 2025 г. 17:48
ЦИК аннулировал итоги выборов в один из муниципалитетов Имишлинского района
ЦИК аннулировал итоги выборов в один из муниципалитетов Имишлинского района
3 февраля 2025 г. 16:52
В Азербайджане расширен перечень оперативных транспортных средств
В Азербайджане расширен перечень оперативных транспортных средств
3 февраля 2025 г. 16:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi