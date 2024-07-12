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В Ходжавенде простились с шехидами Первой Карабахской войны

В Ходжавенде простились с шехидами Первой Карабахской войны В селе Гарадаглы Ходжавендского района простились с шехидами Первой Карабахской войны Угуром Эльдар оглу Дадашовым, Рахимом Махкама оглу Долухановым, Тельманом Тевон оглу Тагиевым, Сарваром Ильдырым оглу Аббасовым, Адалятом Шахмар оглу Мамедовым и Гарибом
Внутренняя политика
12 июля 2024 г. 12:55
В Ходжавенде простились с шехидами Первой Карабахской войны

В селе Гарадаглы Ходжавендского района простились с шехидами Первой Карабахской войны Угуром Эльдар оглу Дадашовым, Рахимом Махкама оглу Долухановым, Тельманом Тевон оглу Тагиевым, Сарваром Ильдырым оглу Аббасовым, Адалятом Шахмар оглу Мамедовым и Гарибом Хасрат оглу Мустафаевым.

Как сообщает карабахское бюро Report, они числились без вести пропавшими после трагедии в Гарадаглы, произошедшей 17 февраля 1992 года.

На похоронах присутствовали родственники шехидов, сотрудники Исполнительной власти Ходжавендского района, правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

Останки шехидов были похоронены на Аллее шехидов села Гарадаглы Ходжавендского района.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXocavənddə Birinci Qarabağ müharibəsinin daha altı şəhidi dəfn edilib - YENİLƏNİB

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