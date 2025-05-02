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В Ходжалы взорвалась ручная граната, пострадал 17-летний юноша

В Ходжалы взорвалась ручная граната, пострадал 17-летний юноша В Ходжалы взорвалась ручная граната, пострадал 17-летний юноша
Внутренняя политика
2 мая 2025 г. 17:52
В Ходжалы взорвалась ручная граната, пострадал 17-летний юноша

В селе Ханюрд Ходжалинского района взорвалась ручная граната, в результате пострадал 17-летний юноша.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении МВД, Генеральной прокуратуры и ANAMA.

Согласно информации, житель села Джалилли Товузского района Агшин Ариф оглы Мамедов (2008 г.р.) получил травму правой руки в результате взрыва детонирующего механизма ручной гранаты, которую он держал в руке.

В результате происшествия у пострадавшего юноши были ампутированы три пальца. Прокуратура Ходжалинского района уже начала расследование по факту случившегося.

Ведомства в очередной раз призывают граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности, не прикасаться к опасным предметам, внимательно относиться к указателям знаков минной опасности и ни в коем случае не заходить на незнакомые территории.

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Версия на азербайджанском языке Xocalıda qumbara partlayıb, xəsarət alan var

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