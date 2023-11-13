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В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ

В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ В городе Ходжалы будет установлен монумент в память о жертвах геноцида.
Внутренняя политика
13 ноября 2023 г. 16:03
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ

В городе Ходжалы будет установлен монумент в память о жертвах геноцида.

По полученной Report информации, в настоящее время на территории, где будет установлен памятник, ведутся необходимые подготовительные работы.

В ночь с 25-го на 26-ое февраля 1992 года армянские вооруженные формирования с помощью 366-го мотострелкового полка напали на город Ходжалы. Оставшиеся в Ходжалы примерно 2 500 человек попытались выбраться из города в надежде добраться до Агдама и найти там убежище. Но армяне жестоко расправились с мирным населением, расстреливая и убивая безоружных людей, в том числе детей, стариков и женщин.

Во время этого очередного массового кровопролития, учиненного армянскими агрессорами против азербайджанского народа, были убиты 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 1 275 мирных жителей были взяты в плен, судьба 150 из них до сих пор неизвестна, 475 ходжалинцев стали инвалидами, 8 семей были полностью уничтожены. 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного из них.

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Версия на азербайджанском языке Xocalı şəhərində soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə abidə ucaldılacaq - EKSKLÜZİV

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