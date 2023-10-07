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В Ходжалы проведут раскопки на участках, где предположительно находятся массовые захоронения - ОФИЦИАЛЬНО

В Ходжалы проведут раскопки на участках, где предположительно находятся массовые захоронения - ОФИЦИАЛЬНО В Ходжалы на месте предполагаемых мест захоронения пропавших без вести азербайджанцев будут проведены раскопки и эксгумация.
Внутренняя политика
7 октября 2023 г. 14:38
В Ходжалы проведут раскопки на участках, где предположительно находятся массовые захоронения - ОФИЦИАЛЬНО

В Ходжалы на месте предполагаемых мест захоронения пропавших без вести азербайджанцев будут проведены раскопки и эксгумация.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации, распространенной Государственной комиссией по делам военнопленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан.

”Госкомиссия проведет раскопки и эксгумацию на всех освобожденных от оккупации территориях, а также на территории Ходжалинского района на предполагаемых местах захоронения лиц, погибших в Первой Карабахской войне", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Xocalıda itkin düşmüş şəxslərə aid ehtimal edilən məzar yerlərində qazıntı və ekshumasiya işləri aparılacaq - RƏSMİ

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