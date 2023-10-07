В Ходжалы проведут раскопки на участках, где предположительно находятся массовые захоронения - ОФИЦИАЛЬНО

В Ходжалы на месте предполагаемых мест захоронения пропавших без вести азербайджанцев будут проведены раскопки и эксгумация.

В Ходжалы на месте предполагаемых мест захоронения пропавших без вести азербайджанцев будут проведены раскопки и эксгумация.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации, распространенной Государственной комиссией по делам военнопленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан.

”Госкомиссия проведет раскопки и эксгумацию на всех освобожденных от оккупации территориях, а также на территории Ходжалинского района на предполагаемых местах захоронения лиц, погибших в Первой Карабахской войне", - отмечается в сообщении.