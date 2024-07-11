В Ходжалы похоронены шехиды Первой Карабахской войны

На Аллее шехидов города Ходжалы похоронены шехиды Первой Карабахской войны Усубали Сулейман оглу Гараев, Шахин Талыш оглу Мамишов, Аладдин Бахлул оглу Пашаев, Немат Муса оглу Шахмурадов и Закир Кямран оглу Усубов.

На Аллее шехидов города Ходжалы похоронены шехиды Первой Карабахской войны Усубали Сулейман оглу Гараев, Шахин Талыш оглу Мамишов, Аладдин Бахлул оглу Пашаев, Немат Муса оглу Шахмурадов и Закир Кямран оглу Усубов.

Как сообщает карабахское бюро Report, на похоронах присутствовали родственники шехидов, сотрудники Исполнительной власти Ходжалинского района, правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

Останки шехидов были обнаружены в ходе раскопок на территории Ходжалинского района.