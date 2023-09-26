В Ходжалы обнаружен очередной склад боеприпасов

В Карабахском регионе продолжаются мероприятия по выявлению сооружений гражданского назначения, используемых незаконными армянскими вооруженными формированиями в военных целях.

В Карабахском регионе продолжаются мероприятия по выявлению сооружений гражданского назначения, используемых незаконными армянскими вооруженными формированиями в военных целях.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе осмотра объектов гражданской инфраструктуры на территории Ходжалинского района был выявлен очередной склад боеприпасов.

Со склада было изъято большое количество патронов, ручных гранат, минометов, тяжелых артиллерийских и танковых снарядов различного калибра, а также управляемых ракет противотанковых ракетных комплексов и других боеприпасов .

В этом районе также было обнаружено и изъято значительное количество ящиков с боеприпасами.