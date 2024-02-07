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В Ходжалы исторический день - началось голосование на внеочередных президентских выборах

В Ходжалы исторический день - началось голосование на внеочередных президентских выборах 08:10
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 08:44
В Ходжалы исторический день - началось голосование на внеочередных президентских выборах

В освобожденном от оккупации Ходжалинском районе началось голосование на внеочередных выборах президента Азербайджана.

Как передает Карабахское бюро Report, на территории района созданы два избирательных участка избирательного округа № 124 Шуша-Агдам-Ходжалы-Ходжавенд, зарегистрировано 770 избирателей.

За процессом голосования наблюдают 26 наблюдателей.

Центризбирком зарегистрировал 7 кандидатов в президенты - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".

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Версия на английском языке Historic day: voting begins in Khojaly
Версия на азербайджанском языке Tarixi gün - Xocalıda səsvermə başlayıb

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