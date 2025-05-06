В Ходжалы и Агдере вернулись 2073 человека

В Ходжалы и Агдере вернулись 2073 человека

К концу 2026 года планируется завершение I этапа программы "Великое возвращение", в Карабах и Восточный Зангезур к тому времени вернутся 140 тысяч бывших вынужденных переселенцев.

Об этом сообщили Report в Службе восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Согласно информации, на сегодняшний день в город Ходжалы переселились 85 семей (341 человек), а в село Баллыджа Ходжалинского района - 172 семьи (811 человек).

В целом в Ходжалы обосновались 1152 человека. Переселение продолжается не только в Ходжалы, но и в Агдере. В село Гасанриз Агдеринского района переселились 70 семей (238 человек), в село Суговушан - 180 семей (592 человека), а в село Талыш - 20 семей (91 человек). В целом в настоящее время в селах Агдере проживает 921 человек.

Второй этап программы "Великое возвращение" будет состоять из трех фаз и охватит 2026-2040 годы, а процесс завершится к 2040 году.