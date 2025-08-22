В Ходжалы и Агдере к концу года планируется возвращение 800 семей

16:47

На сегодняшний день в Ходжалы и Агдере уже обосновались 770 семей, а до конца года планируется обеспечить влозвращение еще 800 семей.

Как сообщает Report, со ссылкой на отдел по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, об этом на встрече с делегацией во главе с членом Сената Румынии от области Марамуреш, членом межпарламентской группы дружбы Румыния–Азербайджан Кристианом Аугустином Никулеску Цыгырласом заявили представители специального представительства президента в регионе.

По их словам, генеральный план Ханкенди находится на стадии утверждения:

"Сегодня главная задача – восстановление города. В Ханкенди создается "Парк Победы", восстанавливается "Музей Победы", возводятся административные здания, жилые дома, реализуются новые инфраструктурные проекты. Приоритетом остается обеспечение устойчивого расселения, восстановление инфраструктуры и экономики. В регионе имеются благоприятные условия для инвесторов, уже вложено более 56 млн манатов. Около 2200 человек обеспечены работой, а к концу года, с открытием новых объектов, число рабочих мест превысит 5 тысяч".

Сенатор Румынии Кристиан Аугустин Никулеску Цыгырлас, впервые посетивший Ханкенди, отметил красоту Карабаха, его туристический и промышленный потенциал, а также перспективы сотрудничества с регионом Марамуреш:

"Это включает проведение совместных фестивалей фольклора, музыки, танца и театра, организацию "Дней культуры", символизирующих братские отношения, а также развитие сотрудничества в сфере туризма, экономики, образования и общественной дипломатии".

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Румынии Гудси Османов добавил, что межрегиональное сотрудничество имеет важное значение для обеих стран.

Гостям в Ханкенди были преподнесены памятные подарки с национальными символами.

Члены парламента Румынии ознакомились с восстановительными работами в городе, посетили Карабахский университет и побывали в Шуше.