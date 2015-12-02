В ходе спецопераций против религиозного экстремизма допускается нанесение ущерба жизни, здоровью и имуществу экстремистов

Лицо, участвующее в борьбе против религиозного экстремизма, не несет ответственности за нанесение ущерба в ходе спецопераций против религиозного экстремизма

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ "События в мире и Азербайджане требуют специального подхода к вопросам в связи с религиозным экстремизмом. Следует своевременно пресекать движения, создаваемые в стране под различными названиями".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по общественным объединениям и религиозным организациям Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов в ходе обсуждения нового законопроекта "О борьбе с религиозным экстремизмом".

Законопроект был обсужден сегодня на совместном заседании комитетов по правовой политике и государственному строю и по общественным объединениям и религиозным организациям.

С.Новрузов отметил, что нельзя равнодушно относиться к мнениям, преобладающим в обществе.

Он подчеркнул, что сегодня народ и правительство в Азербайджане солидарны.

Законопроект "О борьбе с религиозным экстремизмом" совместно подготовили комитеты Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строю, по общественным объединениям и религиозным организациям.

В законопроекте отмечается, что лица, занимающиеся религиозным экстремизмом, несут ответственность в порядке, предусмотренном Уголовным, Административным и Гражданским кодексами. Регистрация юридических лиц, занимающихся религиозным экстремизмом, аннулируется, их деятельность приостанавливается.

Согласно законопроекту, в ходе спецопераций против религиозного экстремизма, проводимых в порядке, предусмотренном законодательством Азербайджана, допускается нанесение ущерба жизни, здоровью и имуществу экстремистов. Лицо, участвующее в борьбе против религиозного экстремизма, не несет ответственности за нанесение ущерба в ходе спецопераций против религиозного экстремизма.

После обсуждений законопроект был представлен пленарному заседанию Милли Меджлиса, которое состоится 4 декабря.