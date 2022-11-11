В ходе изучения памятников и археологических раскопок в Шуше будет требоваться заключение НАНА

При изучении памятников и проведении археологических раскопок на территории города Шуша будет учитываться заключение Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА).

При изучении памятников и проведении археологических раскопок на территории города Шуша будет учитываться заключение Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА).

Как сообщает Report, в связи с этим были внесены изменения в "Порядок представления отчета об исследовательских работах лиц, проводящих археологические раскопки на территории Азербайджанской Республики, и лиц, осуществляющих совместно с ними научно-исследовательские работы с целью изучения археологических культурных ценностей".

Согласно новому пункту, изучение памятников и проведение археологических раскопок на территории города Шуша осуществляется с разрешения Управления государственного заповедника города Шуша в соответствии с законом “О культурной столице Азербайджана - городе Шуше”, при выдаче такого разрешения будет учитываться мнение Национальной Академии Наук Азербайджана.