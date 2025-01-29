Самая высокая явка по состоянию к 10:00 наблюдается на одном из избирательных округов в Нахчыване

На муниципальных выборах в Азербайджане к 10:00 самая высокая активность избирателей наблюдается на избирательном округе №3 Бабек-Шахбуз-Кенгерли.
Как сообщает Report, явка в округе составила 18,04%.
Средняя явка по стране составила 8,38%.
Муниципальные выборы проходят в 118 избирательных округах, где открыто 5 846 участков. В выборах участвуют 16 092 кандидата, претендующих на 8 071 мандат в 685 муниципалитетах.
По данным ЦИК, число избирателей в стране достигает 5 961 987 человек. Голосование завершится в 19:00.