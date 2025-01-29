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Самая высокая явка по состоянию к 10:00 наблюдается на одном из избирательных округов в Нахчыване

Самая высокая явка по состоянию к 10:00 наблюдается на одном из избирательных округов в Нахчыване На муниципальных выборах в Азербайджане к 10:00 самая высокая активность избирателей зарегистрирована в Сураханском районе Баку.
Внутренняя политика
29 января 2025 г. 10:50
Самая высокая явка по состоянию к 10:00 наблюдается на одном из избирательных округов в Нахчыване

На муниципальных выборах в Азербайджане к 10:00 самая высокая активность избирателей наблюдается на избирательном округе №3 Бабек-Шахбуз-Кенгерли.

Как сообщает Report, явка в округе составила 18,04%.

Средняя явка по стране составила 8,38%.

Муниципальные выборы проходят в 118 избирательных округах, где открыто 5 846 участков. В выборах участвуют 16 092 кандидата, претендующих на 8 071 мандат в 685 муниципалитетах.

По данным ЦИК, число избирателей в стране достигает 5 961 987 человек. Голосование завершится в 19:00.

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Версия на английском языке Surakhani district records highest voter turnout in Azerbaijan’s municipal elections
Версия на азербайджанском языке Səhər saatlarında ən çox seçici aktivliyi 3 Saylı Babək-Şahbuz-Kəngərli dairəsində olub

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