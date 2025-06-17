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В Ханкенди состоялось очередное заседание Рабочей группы по разминированию

В Ханкенди состоялось очередное заседание Рабочей группы по разминированию В Ханкенди состоялось очередное заседание Рабочей группы по разминированию
Внутренняя политика
17 июня 2025 г. 17:02
В Ханкенди состоялось очередное заседание Рабочей группы по разминированию

В Ханкенди состоялось очередное заседание Рабочей группы по разминированию и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, в рамках визита представители ANAMA и соответствующих государственных структур, представленных в Рабочей группе, ознакомились с гуманитарной деятельностью по разминированию на территории селах Сарыджалы и Алимедетли Агдамского района.

Затем в городе Ханкенди состоялось расширенное заседание Рабочей группы.

Председатель Правления ANAMA, руководитель Рабочей группы Вугар Сулейманов, выступая на заседании отметил, что операции по разминированию являются одним из ключевых компонентов программы "Великое возвращение".

Он подчеркнул, что с начала 2025 года очищено от мин и других взрывоопасных остатков войны 27 204 гектара территории, включая 8 318 гектаров жилой инфраструктуры, 9 176 гектаров сельскохозяйственных угодий, 1 951 гектар по экологической оценке, 708 гектаров транспортной инфраструктуры, 628 гектаров мелиорации и водного хозяйства, а также другие приоритетные проекты.

На заседании состоялся обмен мнениями по реализации проектов и текущим вопросам в направлении гуманитарной деятельности по разминированию. Также были заслушаны отчеты о деятельности, осуществляемой структурами, привлеченными к разминированию на освобожденных от оккупации территориях, предоставлена информация о технике и оборудовании, задействованных в операциях.

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Версия на английском языке ФотоWorking group on demining holds meeting in Khankandi
Версия на азербайджанском языке ФотоBu ilin beş ayında azad edilmiş ərazilərdə 27 min 204 hektar sahə minalardan təmizlənib

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