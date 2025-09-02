    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    В Ханкенди сносится здание "Министерства иностранных дел" сепаратистского режима

    Внутренняя политика
    • 02 сентября, 2025
    • 11:49
    В Ханкенди сносится здание Министерства иностранных дел сепаратистского режима

    В Ханкенди начался снос здания "Министерства иностранных дел" сепаратистского режима, которое долгое время преподносилось как оглавный символ и атрибут незаконного образования. 

    Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, снос здания, начавшийся именно 2 сентября, имеет символическое значение для Азербайджана. Ведь 2 сентября отмечалась годовщина провозглашения самопровозглашенного режима на оккупированных территориях Азербайджана.

    В этом здании ранее проводились встречи с иностранными проармянскими политиками, посещавшими оккупированные территории, выдавались незаконные визы на въезд и аккредитации иностранным журналистам. Все это было проявлением неуважения к государственному суверенитету Азербайджана.

    Сидя в этом здании, Давид Бабаян и другие лица, обвиняемые в военных преступлениях против Азербайджана, суд на которыми сегодня продолжается в Баку, заявляли, что азербайджанский флаг может развеваться в Карабахе только в одном случае - при открытии посольства.

    Поэтому начало сноса этого здания именно 2 сентября имеет большое политическое и символическое значение.

    Уже пять лет на территориях, освобожденных под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева от оккупации, идет масштабная и системная реконструкция. Программа "Великое возвращение", охватывающая Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы, – это многоплановый процесс, обеспечивающий восстановление не только разрушенной инфраструктуры, но и национальной идентичности, исторической памяти и государственности. В рамках программы на освобожденных территориях – в городах, поселках и селах реализуются комплексные проекты, основанные на современных принципах градостроительства, отстраиваются населенные пункты, возводятся школы, больницы, культурные учреждения, дороги, системы энерго- и водоснабжения. Одновременно реставрируются объекты культурного наследия, возрождаются исторические памятники.

    В продолжение этой созидательной работы в городе Ханкенди стартовал еще один важный и символичный проект. Снос административного здания, долгие годы использовавшегося так называемым "Министерством иностранных дел" сепаратистского режима, также является неотъемлемой частью этого проекта. Снос этого здания не только символичен, но и важен с точки зрения градостроительства. Поскольку в рамках градостроительной политики и процесса благоустройства города, реализуемого в Ханкенди с учетом всех параметров современного городского планирования, возникла острая необходимость в сносе этого абсолютно неуместного и резко контрастирующего с городской архитектурой здания.

    На месте снесенного здания будет построено выполненное в современном архитектурном стиле новое трехэтажное административное здание для Главного управления архитектуры и градостроительства Карабахского региона при Государственном комитете градостроительства и архитектуры. Архитектурно-концептуальное решение и технические параметры нового административного здания разработаны в соответствии со стратегическими приоритетами развития Карабаха. Здание Главного управления планируется сдать в пользование в начале 2027 года.

    Это здание, строительство которого станет продолжением программы "Великое возвращение", реализуемой в условиях полного восстановления территориальной целостности и государственного суверенитета Азербайджанской Республики, послужит укреплению государственного управления в Карабахе и займет достойное место в истории как ценный символ, выражающий непоколебимую волю нашего народа и мощь нашего государства.

    Азербайджан   Карабах   снос здания   сепаратистский режим   освобожденные территории  
