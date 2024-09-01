В Ханкенди проголосовали 42.75% избирателей

Центризбирком обнародовал данные об активности избирателей на освобожденных территориях по состоянию на 15:00.

Центризбирком обнародовал данные об активности избирателей на освобожденных территориях по состоянию на 15:00.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил руководитель Информационного центра Секретариата ЦИК Фарид Оруджев.

По его словам, в Агдам-Ходжалинском избирательном округе №118 проголосовали 34.27% избирателей, в Агдамском избирательном округе №119 - 34,12%, в Джебраил-Губадлинском избирательном округе №120 - 40,3%, в Лачынском избирательном округе №121 - 33.78%, в Ханкендинском избирательном округе №122- 42.75%, в Кяльбаджарском избирательном округе - 32,3%, в Шуша-Агдам-Ходжавендском избирательном округе № 124 - 36,39%, в Зангилан-Губадлинском избирательном округе № 125 - 39.73%.