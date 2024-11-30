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В Ханкенди отметили первую годовщину создания Карабахского университета

В Ханкенди отметили первую годовщину создания Карабахского университета В городе Ханкенди по случаю годовщины создания Карабахского университета факультетом искусств была организована концертно-выставочная программа.
Внутренняя политика
30 ноября 2024 г. 18:26
В Ханкенди отметили первую годовщину создания Карабахского университета

В городе Ханкенди по случаю годовщины создания Карабахского университета факультетом искусств была организована концертно-выставочная программа.

Как передает сотрудник Report в Ханкенди, в мероприятии приняли участие министр образования Эмин Амруллаев, а также преподаватели и студенты университета.

Сначала студентами факультета искусств был исполнен Государственный гимн Азербайджана. Затем выступил ректор университета Шахин Байрамов, который предоставил подробную информацию о возглавляемом им высшем учебном заведении.

Эмин Амруллаев в своем выступлении пожелал коллективу Карабахского университета успехов в будущей деятельности.

Мероприятие продолжилось выступлениями деятелей искусств, работающих в университете. Также в рамках мероприятия были представлены произведения искусства, созданные творческим коллективом факультета.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndidə Qarabağ Universitetinin yaradılmasının birinci ildönümü qeyd edilib

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