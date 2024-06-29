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В Ханкенди, Ходжалы, Лачыне и Кяльбаджаре обнаружено большое количество оружия и боеприпасов

В Ханкенди, Ходжалы, Лачыне и Кяльбаджаре обнаружено большое количество оружия и боеприпасов
Внутренняя политика
29 июня 2024 г. 10:54
В Ханкенди, Ходжалы, Лачыне и Кяльбаджаре обнаружено большое количество оружия и боеприпасов

С 22 по 28 июня в Ханкенди, Ходжалы, Кяльбаджаре и Лачыне обнаружено большое количество оружия и боеприпасов.

Как сообщили Report в министерстве внутренних дел, сотрудники полиции обнаружили на территории города Ханкенди 26 автоматов, 3 пулемета, 1 пистолет, 3 винтовки, 27 гранат, 2 гранатомета, 4780 патронов различного калибра и другие боеприпасы.

На территории села Венгли Кяльбаджарского района найдены 1 автомат, 7 магазинов и 255 патронов различного калибра.

Также на территории поселка Аскеран Ходжалинского района обнаружены 4 автомата, 1 пистолет, 1 гранатомет, 12 гранат, 10 магазинов и 278 патронов различного калибра.

На территории Лачынского района обнаружены и изъяты 2 автомата, 1 пистолет, 1 винтовка, 13 гранат и 270 патронов различного калибра.

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Версия на английском языке Azerbaijani police discover large cache of ammunition in liberated lands
Версия на азербайджанском языке Xankəndi, Xocalı, Laçın və Kəlbəcərdə külli miqdarda silah-sursat tapılıb

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