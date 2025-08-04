О нас

В Ханкенди, Ходжалы и Агдере инвестировано более 56 млн манатов

В Ханкенди, Ходжалы и Агдере инвестировано более 56 млн манатов В Ханкенди, Ходжалы и Агдере инвестировано более 56 млн манатов.
Внутренняя политика
4 августа 2025 г. 14:21
В Ханкенди, Ходжалы и Агдере инвестировано более 56 млн манатов

В Ханкенди, Ходжалы и Агдере инвестировано более 56 млн манатов.

Как сообщает карабахское бюро Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов, выступая на 6-м Летнем лагере диаспорской молодежи в Ханкенди.

По его словам, достигнуты важные результаты в восстановлении экономики, обеспечении экономической деятельности и занятости на освобожденных от оккупации территориях. В целом по территории обеспечена сдача в аренду 506 объектов:

"В городе Ханкенди 374, в Агдеринском районе 35, в Ходжалинском районе 97 объектов переданы в пользование предпринимателям. Большинство объектов уже начали функционировать. На данный момент инвесторами вложено более 56 млн манатов. На начавших функционировать объектах трудоустроено более 2 тыс. человек. Когда по существующим договорам начнут функционировать и другие объекты, количество рабочих мест превысит 5 тысяч. Значительную роль в достижении указанных экономических успехов сыграли льготные механизмы, применяемые нашим государством на освобожденных от оккупации территориях".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Xankəndi, Xocalı və Ağdərəyə 56 milyon manatdan çox investisiya qoyulub

Самое читаемое

В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
2 августа 2025 г. 15:38
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
2 августа 2025 г. 14:36
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
2 августа 2025 г. 13:54
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
3 августа 2025 г. 01:06
В Азербайджане изменились тарифы на отопление
В Азербайджане изменились тарифы на отопление
30 июля 2025 г. 14:34
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
3 августа 2025 г. 10:46
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
2 августа 2025 г. 13:54
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
2 августа 2025 г. 13:34
Бундестаг ищет тренеров по йоге и пилатесу для снижения стресса у работников
Бундестаг ищет тренеров по йоге и пилатесу для снижения стресса у работников
1 августа 2025 г. 12:05
На севере Израиля в результате наезда на группу велосипедистов погибла женщина
На севере Израиля в результате наезда на группу велосипедистов погибла женщина
2 августа 2025 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi