В Ханкенди, Ходжалы и Агдере инвестировано более 56 млн манатов

В Ханкенди, Ходжалы и Агдере инвестировано более 56 млн манатов.

В Ханкенди, Ходжалы и Агдере инвестировано более 56 млн манатов.

Как сообщает карабахское бюро Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов, выступая на 6-м Летнем лагере диаспорской молодежи в Ханкенди.

По его словам, достигнуты важные результаты в восстановлении экономики, обеспечении экономической деятельности и занятости на освобожденных от оккупации территориях. В целом по территории обеспечена сдача в аренду 506 объектов:

"В городе Ханкенди 374, в Агдеринском районе 35, в Ходжалинском районе 97 объектов переданы в пользование предпринимателям. Большинство объектов уже начали функционировать. На данный момент инвесторами вложено более 56 млн манатов. На начавших функционировать объектах трудоустроено более 2 тыс. человек. Когда по существующим договорам начнут функционировать и другие объекты, количество рабочих мест превысит 5 тысяч. Значительную роль в достижении указанных экономических успехов сыграли льготные механизмы, применяемые нашим государством на освобожденных от оккупации территориях".