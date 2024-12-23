В Ханкенди готовятся к празднованию Нового года

В освобожденном от оккупации Ханкенди идет активная подготовка к празднованию 31 декабря — Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года.

В освобожденном от оккупации Ханкенди идет активная подготовка к празднованию 31 декабря — Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года.

Как сообщает карабахское бюро Report, к праздничному оформлению города привлечены значительные ресурсы, включая рабочую силу и технику.

В Ханкенди, а также в Агдеринском и Ходжалинском районах, находящихся под управлением специального представительства президента Азербайджана, ведутся масштабные подготовительные мероприятия.

На площади Победы установлена новогодняя елка, улицы украшаются праздничными атрибутами, цветной подсветкой и декоративными элементами. Ханкенди встречает гостей в праздничном облике, готовясь к приему туристов.

С 26 декабря по 4 января в городе впервые пройдет ярмарка "Зимняя сказка", приуроченная к 31 декабря — Дню солидарности азербайджанцев всего мира и Новому году.

28 декабря в Ханкенди состоится концертная программа.