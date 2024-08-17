В Хачмазе убит 15-летний подросток, его отец также получил ранения

В Хачмазе убит 15-летний подросток, его отец также получил ранения.

В Хачмазе убит 15-летний подросток, его отец также получил ранения.

Как сообщили Report в прокуратуре Хачмазского района, 17 августа около 2 часов ночи в районную прокуратуру поступила информация о гибели Мамедрахимова Джавидана Нурлан оглу (2009 г.р.) и ранении его отца Мамедрахимова Нурлана Бабаверди оглу (1988 г.р.) в селе Тель.

В качестве подозреваемого был задержан Шахрам Манафзаде (1990 г.р.). Установлено, что инцидент произошел на почве личного конфликта.

По факту в прокуратуре Хачмазского района возбуждено уголовное дело. Шахрам Манафзаде арестован.

Расследование продолжается.