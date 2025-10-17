В Хачмазе стартовала региональная конференция, посвященная "Году Конституции и Суверенитета"

В Хачмазе проходит региональная конференция на тему "Конституция и государственный суверенитет: правовые аспекты и вызовы", организованная Генпрокуратурой в рамках "Года Конституции и Суверенитета".

Как передает Report, перед началом конференции в прокуратуре Хачмазского района прошел день "открытых дверей" и семинар на тему "Национальный суверенитет и правовые гарантии: роль прокуратуры".

В мероприятиях участвуют представители прокуратур Сумгайыта, Губы, Губадлы, Гусара, Сиазана, Шабрана, Хачмаза и Хызы, сотрудники, ответственные за работу со СМИ, а также представители государственных структур, НПО, образовательных учреждений, СМИ и правоохранительных органов.

В ходе конференции обсуждаются вопросы защиты конституционных ценностей, правовые основы государственного суверенитета и современные вызовы.