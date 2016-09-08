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    В Хачмазе сдано новое здание Дома бракосочетаний

    Глава государства открыл здание Дома бракосочетаний в центре города

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ 8 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках поездки в Хачмазский район открыл здание Дома бракосочетаний в центре города.

    Как сообщает Report, было сообщено, что это здание было построено в 2005 году как объект социального назначения. После капитального ремонта и реконструкции здание функционирует как Дом бракосочетаний. Наличие в здании общей площадью 448 кв. м самого большого в регионе зала для торжественных церемоний создает для брачующихся широкие возможности для организации различных мероприятий. Медицинское обследование в установленном законодательством порядке и предоставление медицинской справки для лиц, желающих вступить в брак, будет осуществляться здесь без обращения в другие медицинские учреждения. Кроме того, здесь также выделена комната для зарегистрировавших брак, созданы условия для организации торжественных церемоний и работы сотрудников.

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