В Хачмазе простились с шехидом I Карабахской войны Закиром Мурадовым

В селе Ени Судур Хачмазского района простились с пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны Закиром Мурадовым, похороненным как неизвестный шехид на Аллее шехидов в Тертере.

В селе Ени Судур Хачмазского района простились с пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны Закиром Мурадовым, похороненным как неизвестный шехид на Аллее шехидов в Тертере.

Как сообщает северное бюро Report, в церемонии приняли участие родственники покойного, должностные лица ИВ Хачмазского района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

Останки шехида были перезахоронены на кладбище в селе Ени Судур.

Закир Минад оглу Мурадов родился 25 апреля 1971 года в селе Ени Судур Хачмазского района. Он пропал без вести 9 ноября 1992 года в Агдеринском районе.