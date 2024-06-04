В Хачмазе простились с шехидом I Карабахской войны Османом Раджабовым

В селе Магсудкенд Хачмазского района простились с шехидом Османом Раджабовым, числившимся пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны.

В селе Магсудкенд Хачмазского района простились с шехидом Османом Раджабовым, числившимся пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны.

Как сообщает северное бюро Report, он был похоронен как неизвестный шехид на Аллее шехидов в Тертере.

В церемонии приняли участие родственники покойного, должностные лица ИВ Хачмазского района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

Останки шехида были перезахоронены на кладбище в селе Магсудкенд.

Осман Халифа оглу Раджабов родился 1 марта 1969 года в селе Магсудкенд Хачмазского района. Он пропал без вести 17 ноября 1992 года в селе Гозлу Агдеринского района.