В Хачмазе прошло мероприятие, посвященное годовщине Ходжалинской трагедии

В связи с 31-й годовщиной Ходжалинской трагедии в Хачмазском районе прошло мероприятие под названием “Не забудем Ходжалы”.
Как сообщает северное бюро Report, в мероприятии приняли участие представители исполнительной власти района, районной организации ПЕА, правоохранительных органов, а также члены семей шехидов, ветераны и представители общественности.
Минутой молчания была почтена память великого лидера Гейдара Алиева, жертв Ходжалинского геноцида и шехидов, погибших за Родину.
На мероприятии был продемонстрирован видеоролик, посвященный Ходжалинской трагедии.
Работники культуры и школьники выступили с литературно-художественной композицией “Не забудем Ходжалы”, прочитали патриотические стихи.