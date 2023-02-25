В Хачмазе прошло мероприятие, посвященное годовщине Ходжалинской трагедии

В связи с 31-й годовщиной Ходжалинской трагедии в Хачмазском районе прошло мероприятие под названием “Не забудем Ходжалы”.

В связи с 31-й годовщиной Ходжалинской трагедии в Хачмазском районе прошло мероприятие под названием “Не забудем Ходжалы”.

Как сообщает северное бюро Report, в мероприятии приняли участие представители исполнительной власти района, районной организации ПЕА, правоохранительных органов, а также члены семей шехидов, ветераны и представители общественности.

Минутой молчания была почтена память великого лидера Гейдара Алиева, жертв Ходжалинского геноцида и шехидов, погибших за Родину.

На мероприятии был продемонстрирован видеоролик, посвященный Ходжалинской трагедии.

Работники культуры и школьники выступили с литературно-художественной композицией “Не забудем Ходжалы”, прочитали патриотические стихи.