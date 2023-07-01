В Хачмазе прошло мероприятие по случаю Дня полиции

В городе Хачмаз состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня полиции, ежегодно отмечаемым в Азербайджане 2 июля.

В городе Хачмаз состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня полиции, ежегодно отмечаемым в Азербайджане 2 июля.

Как сообщает Report, участники мероприятия сначала посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и почтили его светлую память.

Принявшие участие в мероприятии гости напомнили о славном историческом пути азербайджанской полиции, отметив, неоспоримость исключительной роли Министерства внутренних дел и его отдельных структур в поддержании мира в нашей стране на высоком уровне под руководством президента Ильхама Алиева.