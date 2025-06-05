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В Хачмазе прошел фестиваль "Западный Азербайджан - наша Родина"

В Хачмазе прошел фестиваль "Западный Азербайджан - наша Родина" В Хачмазе прошел фестиваль "Западный Азербайджан - наша Родина"
Внутренняя политика
5 июня 2025 г. 14:50
В Хачмазе прошел фестиваль Западный Азербайджан - наша Родина

В Хачмазском районе в рамках "Года Конституции и Суверенитета" совместными усилиями местной исполнительной власти и Общины Западного Азербайджана (ОЗА) организован фестиваль под названием "Западный Азербайджан - наша Родина".

Как сообщает северное бюро Report, в фестивале, проходившем в Парке Победы, приняли участие руководство района, депутаты Милли Меджлиса, представители интеллигенции, члены общины, представители общественности и местные жители.

В рамках фестиваля гости ознакомились с выставкой, посвященной истории, культуре и кулинарным традициям Западного Азербайджана. Им были представлены композиции с элементами ашугского искусства, яллы и художественного чтения, отражающие богатое культурное наследие этого региона.

Особый интерес вызвали экспозиции, демонстрирующие историю, быт, уклад жизни, традиции и кулинарию жителей северного региона и Хачмазского района. Гости также посетили выставку продукции, выпускаемой в этом районе.

Им была представлена информация о развитом садоводстве в Хачмазском районе и разнообразии выращиваемых здесь фруктов.

Отмечалось, что новые перерабатывающие и производственные предприятия, созданные в регионе, вносят вклад в развитие предпринимательства и играют важную роль в обеспечении занятости местного населения.

Фестиваль завершился насыщенной концертной программой с участием известных мастеров искусств.

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Версия на английском языке ФотоFestival 'Western Azerbaijan – Our Homeland' held in Khachmaz
Версия на азербайджанском языке ФотоXaçmazda “Qərbi Azərbaycan-Yurd yerimiz” festivalı keçirilib

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