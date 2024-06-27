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В Хачмазе прощаются с шехидом I Карабахской войны Хёрматом Баратовым

В Хачмазе прощаются с шехидом I Карабахской войны Хёрматом Баратовым
Внутренняя политика
27 июня 2024 г. 11:55
В Хачмазе прощаются с шехидом I Карабахской войны Хёрматом Баратовым

В селе Нараджан Хачмазского района прощаются с пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны Хёрматом Баратовым, похороненным как неизвестный шехид на первой Аллее шехидов в Баку.

Как сообщает северное бюро Report, останки шехида были доставлены в родное село, где сейчас проходит церемония прощания.

Останки шехида будут перезахоронены на кладбище в селе Нараджан.

Хёрмат Бейтулла оглу Баратов родился 24 сентября 1975 года в селе Нараджан Хачмазского района. Он пропал без вести 18 апреля 1994 года в селе Гюллюдже Агдамского района.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXaçmazda Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Hörmət Baratov dəfn edilib - YENİLƏNİB

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