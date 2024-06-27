В Хачмазе простились с шехидом I Карабахской войны Адыгезалом Гасымовым

В Хачмазском районе прощаются с пропавшим без вести в I Карабахской войне Адыгезалом Гасымовым, похороненным как неизвестный шехид на I Аллее шехидов в Баку.

В Хачмазском районе завершилась церемония прощания с Адыгезалом Амирсултан оглу Гасымовым, считавшимся пропавшим без вести во время I Карабахской войны.

Как сообщает северное бюро Report, останки шехида перезахоронены на кладбище села Кеймерез Хачмазского района.

На похоронах присутствовали родственники шехида, должностные лица исполнительной власти Хачмазского района, сотрудники правоохранительных органов района, военные и представители общественности.

14:46

В Хачмазском районе прощаются с пропавшим без вести в I Карабахской войне Адыгезалом Гасымовым, похороненным как неизвестный шехид на I Аллее шехидов в Баку.

Как сообщает северное бюро Report, останки шехида будут перезахоронены на кладбище села Кеймерез Хачмазского района.

Отметим, что Адыгезал Амирсолтан оглу Гасымов родился 20 мая 1971 года в селе Кеймерез Хачмазского района. Он пропал без вести 15 августа 1993 года в Лачынском районе.