В Хачмазе пройдет фестиваль ”Западный Азербайджан-наша Родина"

5 июня в Хачмазском районе пройдут научно-практическая конференция и фестиваль ”Западный Азербайджан-наша Родина".

5 июня в Хачмазском районе пройдут научно-практическая конференция и фестиваль ”Западный Азербайджан-наша Родина".

Как сообщает Report, перед конференцией, которая состоится в Центре Гейдара Алиева, участники посетят памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в центре города, а также осмотрят музей, где представлены материалы о его жизни и деятельности.

На фестивале, который пройдет в парке Победы, будут представлены образцы истории, культуры, быта, кулинарии и обычаев населения Западного Азербайджана, а также северного региона и Хачмазского района.

Фестиваль организован совместно исполнительной властью Хачмазского района и Общиной Западного Азербайджана. В нем примут участие представители Губа-Хачмазских региональных управлений образования, культуры, а также туризма, различных организаций, общественные активисты и жители района.