О нас

В Хачмазе пройдет фестиваль ”Западный Азербайджан-наша Родина"

В Хачмазе пройдет фестиваль ”Западный Азербайджан-наша Родина" 5 июня в Хачмазском районе пройдут научно-практическая конференция и фестиваль ”Западный Азербайджан-наша Родина".
Внутренняя политика
3 июня 2025 г. 22:31
В Хачмазе пройдет фестиваль ”Западный Азербайджан-наша Родина

5 июня в Хачмазском районе пройдут научно-практическая конференция и фестиваль ”Западный Азербайджан-наша Родина".

Как сообщает Report, перед конференцией, которая состоится в Центре Гейдара Алиева, участники посетят памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в центре города, а также осмотрят музей, где представлены материалы о его жизни и деятельности.

На фестивале, который пройдет в парке Победы, будут представлены образцы истории, культуры, быта, кулинарии и обычаев населения Западного Азербайджана, а также северного региона и Хачмазского района.

Фестиваль организован совместно исполнительной властью Хачмазского района и Общиной Западного Азербайджана. В нем примут участие представители Губа-Хачмазских региональных управлений образования, культуры, а также туризма, различных организаций, общественные активисты и жители района.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Xaçmazda “Qərbi Azərbaycan – Yurd yerimiz” elmi-praktik konfrans və festivalı keçiriləcək

Экслюзивные новости

Министр Гвинеи-Бисау: Мы начинаем налаживать сотрудничество с Азербайджаном по ключевым секторам экономики - ЭКСКЛЮЗИВ
Министр Гвинеи-Бисау: Мы начинаем налаживать сотрудничество с Азербайджаном по ключевым секторам экономики - ЭКСКЛЮЗИВ
3 июня 2025 г. 09:00
Петр Бинхак: Азербайджан является перспективным партнером Чехии в сфере возобновляемой энергетики
Петр Бинхак: Азербайджан является перспективным партнером Чехии в сфере возобновляемой энергетики
30 мая 2025 г. 16:55
Петр Бинхак: Чехия рассматривает Азербайджан как важное звено в диверсификации источников поставок газа - ИНТЕРВЬЮ
Петр Бинхак: Чехия рассматривает Азербайджан как важное звено в диверсификации источников поставок газа - ИНТЕРВЬЮ
30 мая 2025 г. 12:54
Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря
Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря
29 мая 2025 г. 15:13
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
26 мая 2025 г. 16:03
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
26 мая 2025 г. 12:49
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
26 мая 2025 г. 11:32
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
24 мая 2025 г. 12:08
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
22 мая 2025 г. 17:10
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
22 мая 2025 г. 15:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi