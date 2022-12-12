В Хачмазе почтили память общенационального лидера

В Хачмазе почтили память общенационального лидера

В Хачмазском районе прошло мероприятие в связи с 19-й годовщиной со дня кончины архитектора и строителя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиев

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В Хачмазском районе прошло мероприятие в связи с 19-й годовщиной со дня кончины архитектора и строителя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева. Как сообщает Северное бюро Report, в церемонии приняли участие представители исполнительной власти района, сотрудники правоохранительных органов, военные, коллективы управлений, учреждений и организаций, а также представители общественности. Участники мероприятия посетили памятник великому лидеру, установленный в центре города, возложили цветы, выразили свое почтение. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook