В Хачмазе почтили память общенационального лидера

В Хачмазском районе прошло мероприятие в связи с 19-й годовщиной со дня кончины архитектора и строителя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.
Как сообщает Северное бюро Report, в церемонии приняли участие представители исполнительной власти района, сотрудники правоохранительных органов, военные, коллективы управлений, учреждений и организаций, а также представители общественности.
Участники мероприятия посетили памятник великому лидеру, установленный в центре города, возложили цветы, выразили свое почтение.