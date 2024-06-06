В Гёранбое простились с шехидом Первой Карабахской войны Ниязом Новрузовым

В Гёранбойский район доставлены останки шехида Нияза Новрузова, считавшегося пропавшим без вести в первой Карабахской войне.

В Гёранбойский район доставлены останки шехида Нияза Новрузова, считавшегося пропавшим без вести в первой Карабахской войне.

Как сообщает местное бюро Report, ранее он был похоронен как неизвестный шехид на Аллее шехидов в Тертере.

Останки шехида были переданы его семье в селе Вейисли Гёранбойского района.

Нияз Ильяс оглу Новрузов родился 23 сентября 1970 года в селе Вейисли Гёранбойского района. Пропал без вести 17 ноября 1992 года на высоте "Гызылгая" в селе Довшанлы (Ванг) Агдеринского района.

Останки Новрузова перезахоронены на сельском кладбище Вейисли.