В Гёранбое простились с шехидом Первой Карабахской войны Ниязом Новрузовым

В Гёранбойский район доставлены останки шехида Нияза Новрузова, считавшегося пропавшим без вести в первой Карабахской войне.
Как сообщает местное бюро Report, ранее он был похоронен как неизвестный шехид на Аллее шехидов в Тертере.
Останки шехида были переданы его семье в селе Вейисли Гёранбойского района.
Нияз Ильяс оглу Новрузов родился 23 сентября 1970 года в селе Вейисли Гёранбойского района. Пропал без вести 17 ноября 1992 года на высоте "Гызылгая" в селе Довшанлы (Ванг) Агдеринского района.
Останки Новрузова перезахоронены на сельском кладбище Вейисли.