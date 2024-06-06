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В Гёранбое простились с шехидом Первой Карабахской войны Ниязом Новрузовым

В Гёранбое простились с шехидом Первой Карабахской войны Ниязом Новрузовым В Гёранбойский район доставлены останки шехида Нияза Новрузова, считавшегося пропавшим без вести в первой Карабахской войне.
Внутренняя политика
6 июня 2024 г. 14:51
В Гёранбое простились с шехидом Первой Карабахской войны Ниязом Новрузовым

В Гёранбойский район доставлены останки шехида Нияза Новрузова, считавшегося пропавшим без вести в первой Карабахской войне.

Как сообщает местное бюро Report, ранее он был похоронен как неизвестный шехид на Аллее шехидов в Тертере.

Останки шехида были переданы его семье в селе Вейисли Гёранбойского района.

Нияз Ильяс оглу Новрузов родился 23 сентября 1970 года в селе Вейисли Гёранбойского района. Пропал без вести 17 ноября 1992 года на высоте "Гызылгая" в селе Довшанлы (Ванг) Агдеринского района.

Останки Новрузова перезахоронены на сельском кладбище Вейисли.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGoranboyda Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Niyaz Novruzov dəfn edilib – YENİLƏNİB

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