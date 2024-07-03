О нас

В Гёйгёле возбуждено уголовное дело в отношении председателя, подозреваемого в продаже муниципальных земель

В Гёйгёле возбуждено уголовное дело в отношении председателя, подозреваемого в продаже муниципальных земель На основании поступившего обращения о незаконных действиях председателя Тоганалинского сельского муниципалитета Гёйгёльского района Ислама Иманлы в районной прокуратуре было проведено расследование.
Внутренняя политика
3 июля 2024 г. 18:08
В Гёйгёле возбуждено уголовное дело в отношении председателя, подозреваемого в продаже муниципальных земель

На основании поступившего обращения о незаконных действиях председателя Тоганалинского сельского муниципалитета Гёйгёльского района Ислама Иманлы в районной прокуратуре было проведено расследование.

Как сообщает Report, в ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что Ислам Иманлы, злоупотребляя своими должностными полномочиями, от имени Тоганалинского сельского муниципалитета самостоятельно принимал решения и сознательно вносил ложные сведения в официальные документы о продаже, использовании и аренде земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

По данному факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностной подлог) Уголовного кодекса, проводится предварительное расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Göygöldə bələdiyyə torpaqlarını satmaqda şübhəli bilinən sədr barəsində cinayət işi başlanılıb

Самое читаемое

Завтра в Баку ожидаются дождь и грозы
Завтра в Баку ожидаются дождь и грозы
2 июля 2024 г. 13:07
В регионах Азербайджана объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
В регионах Азербайджана объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
1 июля 2024 г. 15:09
В Иране завершилось голосование на выборах президента
В Иране завершилось голосование на выборах президента
29 июня 2024 г. 00:48
МЧС Кыргызстана: Из-за селей в стране с апреля этого года погибли 17 человек
МЧС Кыргызстана: Из-за селей в стране с апреля этого года погибли 17 человек
2 июля 2024 г. 11:22
Путин проведет в Астане переговоры с Ильхамом Алиевым
Путин проведет в Астане переговоры с Ильхамом Алиевым
2 июля 2024 г. 18:30
В некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
В некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
1 июля 2024 г. 14:58
Жапаров: Кыргызстан стремится стать непостоянным членом Совбеза ООН
Жапаров: Кыргызстан стремится стать непостоянным членом Совбеза ООН
2 июля 2024 г. 11:33
В России при пожаре в общежитии погибли пять человек
В России при пожаре в общежитии погибли пять человек
29 июня 2024 г. 02:40
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
30 июня 2024 г. 21:17
ЮНЕСКО: Деградация почв несет риски для человеческой жизни
ЮНЕСКО: Деградация почв несет риски для человеческой жизни
2 июля 2024 г. 05:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi