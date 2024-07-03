В Гёйгёле возбуждено уголовное дело в отношении председателя, подозреваемого в продаже муниципальных земель

На основании поступившего обращения о незаконных действиях председателя Тоганалинского сельского муниципалитета Гёйгёльского района Ислама Иманлы в районной прокуратуре было проведено расследование.

На основании поступившего обращения о незаконных действиях председателя Тоганалинского сельского муниципалитета Гёйгёльского района Ислама Иманлы в районной прокуратуре было проведено расследование.

Как сообщает Report, в ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что Ислам Иманлы, злоупотребляя своими должностными полномочиями, от имени Тоганалинского сельского муниципалитета самостоятельно принимал решения и сознательно вносил ложные сведения в официальные документы о продаже, использовании и аренде земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

По данному факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностной подлог) Уголовного кодекса, проводится предварительное расследование.