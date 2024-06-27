В Гёйгеле прощаются с шехидом I Карабахской войны Уджаром Зейналовым

В селе Панахлылар Гёйгельского района прощаются шехидом Уджаром Зейналовым, числившимся пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны.

В селе Панахлылар Гёйгельского района прощаются шехидом Уджаром Зейналовым, числившимся пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны.

Как сообщает северное бюро Report, он был похоронен как неизвестный шехид на первой Аллее шехидов в Баку.

Останки шехида были доставлены в родное село, где сейчас проходит церемония прощания, после чего они будут перезахоронены на кладбище села Панахлылар.

Уджар Фидаил оглу Зейналов родился 5 марта 1973 года в селе Панахлылар Гёйгельского района. Он пропал без вести 19 июля 1992 года в Агдеринском районе.