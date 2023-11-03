В Гёйчае состоялась конференция по случаю "Года Гейдара Алиева"

В продолжение ряда мероприятий, связанных с объявлением 2023 года в Азербайджане “Годом Гейдара Алиева”, в городе Гёйчай состоялась конференция “Гейдар Алиев и история нашей славной Победы”.

В продолжение ряда мероприятий, связанных с объявлением 2023 года в Азербайджане “Годом Гейдара Алиева”, в городе Гёйчай состоялась конференция “Гейдар Алиев и история нашей славной Победы”.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, участники конференции сначала посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, установленный в центре города Гёйчая, а затем - Аллею шехидов в Гёйчае.

В музейной части Центра Гейдара Алиева в Гёйчайском районе участники ознакомились с экспонатами и фотостендами, отражающими богатое государственное наследие, жизнь и деятельность великого лидера. Перед началом мероприятия участники конференции почтили минутой молчания память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших свои жизни за свободу нашей Родины.

На мероприятии выступили начальник управления Генеральной прокуратуры Кямал Гылыджов, глава исполнительной власти Гёйчайского района Натиг Агаев, прокурор Гёйчайского района Рамин Гусейнов, депутаты Милли Меджлиса Сабир Гаджиев и Мазахир Эфендиев, начальник пресс-службы министерства обороны Анар Эйвазов, руководитель Западного регионального центра уполномоченного по правам человека Азербайджана Сабухи Аббасов и другие.

Затем состоялся обмен мнениями между государственными структурами, неправительственными организациями и региональными СМИ с целью установления оперативного и эффективного сотрудничества. Был продемонстрирован созданный Бакинским Медиа-центром документальный фильм "Ильхам", посвященный исторической миссии главы государства, целенаправленная политика которого привела в итоге к освобождению наших земель от оккупации.