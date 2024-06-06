В Гёйчае простились с шехидом I Карабахской войны Расимом Эльдаровым

В селе Улашлы Шыхлы Гёйчайского района простились с шехидом Расимом Эльдаровым, пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны.

В селе Улашлы Шыхлы Гёйчайского района простились с шехидом Расимом Эльдаровым, пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны.

Как сообщает местное бюро Report, Р.Эльдаров был похоронен как неизвестный шехид на кладбище села Бала Бахманлы Физулинского района.

В церемонии приняли участие родственники шехида, руководящие лица Исполнительной власти Гёйчайского района, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, представители общественности, местные жители.

Останки Р.Эльдарова были перезахоронены на Аллее шехидов в Гёйчайском районе.

Расим Сафар оглу Эльдаров родился 17 июля 1968 года. Он пропал без вести 23 августа 1993 года в селе Кюрдмахмудлу Физулинского района.