В Гёйчае и Агдаше в отношении должностных лиц составлен административный протокол

В целях предотвращения нарушений санитарно-гигиенических правил и обеспечения охраны окружающей среды сотрудники Гёйчайского и Агдашского РУП провели контрольные мероприятия.

В целях предотвращения нарушений санитарно-гигиенических правил и обеспечения охраны окружающей среды сотрудники Гёйчайского и Агдашского РУП провели контрольные мероприятия.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в ходе проведенных мероприятий были выявлены факты несоблюдения требований по охране окружающей среды при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов в селе Быгыр Гёйчайского района и в селе Орта-Ляки Агдашского района.

За нарушение требований статьи 271 (несоблюдение требований по охране окружающей среды при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов) Кодекса об административных правонарушениях в отношении глав муниципалитетов этих сел были применены меры административного взыскания.