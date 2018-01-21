В Гяндже в связи с годовщиной событий 20 января состоялось общегородское мероприятие

Гянджа. 21 января. REPORT.AZ/ В Гяндже в связи с 28-й годовщиной событий 20 января состоялось общегородское мероприятие.

Как передает Report, сначала память сражавшихся за суверенитет Азербайджана шахидов, которые погибли во время трагедии 20 января, почтили минутой молчания.

Глава исполнительной власти города Гянджа Эльмар Валиев возложил венки перед памятником Мемориального Комплекса Шахидов. Военный оркестр исполнил гимн Азербайджана.

Затем ахунд мечети Шах Аббас, Хаджи Рахиль прочитал молитвы за упокой душ шахидов.

Глава исполнительной власти города Гянджа Эльмар Валиев во время выступления отметил, что события 20 января 28-летней давности это не только день скорби, но и день героизма и славы нашего народа. Он добавил, что события 20 января были очередным проявлением продуманной политики против нашего народа, которая велась на протяжении всего 20 века. В те трагические дни смелые сыны и дочери своей Родины стали шахидами, защитив свободу своего народа, страны, славу и достоинство.

Массовые убийства, которые имели место в Баку 28 лет назад, не обошли стороной и Гянджу. В ночь с 19 на 20 января один житель Гянджы стал шахидом. Им был Валерий Богданов. Также один житель города был ранен.

В Аллее Шахидов находятся могилы 371 шахида, которые погибли, защищая суверенность и территориальную целостность Азербайджана. Имена 49 из них неизвестны, а одна могила принадлежит женщине-шахиду.

Мать шахида Миная Пириева во время выступления с болью в сердце вспоминала события кровавой январской ночи. Она отметила, что гордится шахидами, павшими за защиту Родины.

После речей актеры Гянджинского Государственного Драматического Театра выступили с художественной композицией "Кровавая памятьı", посвященной памяти шахидов.

Руководство города и городская общественность посетили могилы шахидов, возложили на них цветы.