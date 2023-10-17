В Гяндже состоялось шествие в память о жертвах армянского террора

В Гяндже состоялось памятное шествие по случаю третьей годовщины пятого ракетного обстрела города вооруженными силами Армении во время Отечественной войны.

В Гяндже состоялось памятное шествие по случаю третьей годовщины пятого ракетного обстрела города вооруженными силами Армении во время Отечественной войны.

Как сообщает западное бюро Report, в шествии приняли участие официальные лица, члены молодежных организаций, представители общественности и местные жители.

Отметим, что в ходе 44-дневной войны в октябре 2020 года второй крупнейший город Азербайджана - Гянджа 5 раз подвергся ракетному обстрелу со стороны вооруженных сил Армении. Жертвами армянского террора стали 26 человек, 175 получили ранения.