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В Гяндже состоялось шествие в память о жертвах армянского террора

В Гяндже состоялось шествие в память о жертвах армянского террора В Гяндже состоялось памятное шествие по случаю третьей годовщины пятого ракетного обстрела города вооруженными силами Армении во время Отечественной войны.
Внутренняя политика
17 октября 2023 г. 15:47
В Гяндже состоялось шествие в память о жертвах армянского террора

В Гяндже состоялось памятное шествие по случаю третьей годовщины пятого ракетного обстрела города вооруженными силами Армении во время Отечественной войны.

Как сообщает западное бюро Report, в шествии приняли участие официальные лица, члены молодежных организаций, представители общественности и местные жители.

Отметим, что в ходе 44-дневной войны в октябре 2020 года второй крупнейший город Азербайджана - Гянджа 5 раз подвергся ракетному обстрелу со стороны вооруженных сил Армении. Жертвами армянского террора стали 26 человек, 175 получили ранения.

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Версия на английском языке ФотоProcession held in Ganja in memory of victims of Armenian terror
Версия на азербайджанском языке ФотоGəncənin raket atəşinə tutulmasının üçüncü ildönümü ilə bağlı yürüş keçirilib

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