В Гяндже состоялось открытие парка культуры и отдыха имени Азиза Алиева

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Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ 10 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Гяндже парка культуры и отдыха, носящего имя выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева.

Как сообщает Report, глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие парка.

В парке воздвигнут памятник выдающемуся государственному деятелю Азизу Алиеву. Высота памятника вместе с постаментом составляет 4 метра.

Президент Ильхам Алиев возложил цветы к памятнику.

Глава государства был проинформирован о созданных в парке условиях. Было сообщено, что парк, общая территория которого составляет 2 гектара, расположен на проспекте Азиза Алиева в жилом массиве "Гюлистан". Строительство этого уголка отдыха началось в марте 2016 года, строительные работы завершились в октябре 2017 года. На территории парка заложены озеленительные полосы, высажены декоративные цветочные кусты, проведена широкая работа по благоустройству. Здесь сооружены четыре фонтана.

В новом уголке отдыха созданы все условия для эффективной организации досуга жителей, а также детей. Кроме того, в парке имеются возможности для занятий спортом. Здесь установлено 25 единиц различных спортивных сооружений и построена площадка для мини-фубола. На территории парка построено декоративное ограждение. Парк станет одним из самых любимых мест отдыха жителей города и гостей Гянджи.