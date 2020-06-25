В Гяндже состоялось открытие больницы модульного типа - ОБНОВЛЕНО

24 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии корпуса инфекционных заболеваний модульного типа Гянджинской городской больницы номер 1.

Как сообщает Report, глава государства и первая леди ознакомились с условиями, созданными в новом медицинском учреждении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева были проинформированы о том, что здесь, как и в других корпусах инфекционных заболеваний модульного типа, созданы условия для приема и лечения больных, инфицированных коронавирусом, со средними симптомами. Было отмечено, что одновременно проводится работа по оснащению нового медицинского учреждения дополнительным оборудованием для приема больных с более тяжелой симптоматикой. Больничный комплекс на 200 коек, состоящий из трех корпусов и 100 палат, оснащен централизованной кислородной генераторной системой, а также специальной вентиляционной системой. Данная система будет очищать воздух посредством вентиляционной установки и подавать его в палаты.

После ознакомления с корпусом инфекционных заболеваний модульного типа глава государства и первая леди встретились с группой медицинских работников.

Президент Ильхам Алиев выступил на встрече.

Выступление Президента Ильхама Алиева

- Сегодня в Гяндже открывается больница модульного типа. Поздравляю вас с этим знаменательным событием.

В короткий срок сдается в эксплуатацию больница на 200 коек, построенная на основе современных технологий. Если учесть, что борьба с коронавирусом продолжается, то эта больница имеет очень большое значение.

В нашей стране открывается 5-я по счету больница модульного типа. Две из них уже начали функционировать в Баку, одна – в Сумгайыте и одна – в Абшеронском районе. В ближайшие недели больницы такого типа будут сданы и в других городах. Таким образом, число этих больниц достигнет десяти. Это позволит нам получить дополнительно 2 тысячи коек. Если учесть, что число инфицированных коронавирусом растет, то это должно сыграть свою роль в борьбе с COVID-19.

Решение о строительстве этих больниц было принято в апреле нынешнего года. В то время больных было довольно мало. В то же время, вы, наверное, помните, в апреле разница между инфицированными и выздоровевшими была положительной. Выздоравливали больше, чем заражались. Но, несмотря на это, мы посчитали, что дополнительные койки могут быть полезными. Жизнь показала, насколько правильным было это решение, потому что сегодня число больных растет, и, таким образом, нам нужны новые койки.

В целом, могу сказать, что если бы в последние годы по моему указанию повсюду в нашей стране, в том числе в Баку, не были построены современные больницы, то сегодня мы могли бы столкнуться с очень большими проблемами в борьбе с коронавирусом. В последние годы одним из важнейших вопросов в деле укрепления системы здравоохранения в нашей стране было строительство новых больниц и капитальный ремонт и восстановление старых. Таким образом, в абсолютном большинстве наших городов построены больницы, а в нескольких городах строительство продолжается. Последняя больница будет сдана в городе Самух. На эти цели были выделены средства, будут также выделены дополнительные средства. Сегодня в городе Баку больные коронавирусом в основном получают лечение в больницах, построенных в последние годы. Особенно должен отметить больницу «Ени клиника». Это – лучшая, самая современная клиника и одно из крупнейших медицинских учреждений в нашей стране. Сегодня больные получают лечение в клинике примерно на 600 коек. В то же время мы лечим больных за счет функционирования учебно-терапевтического и хирургического корпусов Азербайджанского медицинского университета, построенных несколько лет назад по моей инициативе.

Принятые на первоначальном этапе превентивные меры, связанные с коронавирусом, избавили нас от большой беды, потому что число инфицированных в Азербайджане очень небольшое в соотношении к общей численности населения. Заразились всего 13 тысяч человек. Подавляющее большинство их выздоровели и выписались из больниц. Поэтому превентивные и ограничительные меры принесли огромную пользу.

Как вам известно, весь мир страдает от этого заболевания, а резкое увеличение числа больных нанесло ощутимый удар по системе здравоохранения многих стран. На самом деле система здравоохранения ни одной страны не была готова к лечению столь быстро растущего числа больных. Да это и невозможно. Другая проблема связана с числом врачей, обслуживающих больных. За 2-3 месяца врачей не может стать больше. Поэтому это стало большой проблемой для многих стран, в том числе и для нас. Так что принятие ограничительных мер принесло большую пользу. Как вам известно, с начала мая уже начались тенденции смягчения. Это было обусловлено тем, что, еще раз хочу отметить, выздоровевших было больше, чем инфицированных.

Однако динамика последнего времени свидетельствует о том, что, несмотря на все наши требования, некоторые люди, проявляя безответственность, не соблюдают элементарных правил. Об этих правилах говорилось уже, наверное, тысячу раз. Говорили и я, и врачи, и специалисты-медики, разные люди. Не только в Азербайджане, но и во всем мире эти правила очень просты, и соблюдение их не требует особого труда – маска, дистанция и дезинфекция. Эти три основных фактора предохраняют людей. Если соблюдать их, то число инфицированных резко сократится. Но что мы видим? Видим, что после смягчительных мер эти правила в Азербайджане нарушаются в массовом порядке, и именно поэтому мы вновь ввели ограничительные меры, потому что видели, что число больных, динамика заболеваемости возрастают, и если и дальше так пойдет, то и наша система здравоохранения не выдержит этого. Поэтому с начала этой недели в Баку и нескольких других городах введен более жесткий карантинный режим. Основная и единственная причина этого заключается в том, что некоторые люди, к сожалению, не соблюдают элементарных правил защиты. Сколько будет продолжатся этот ужесточенный режим – покажут жизнь и распространение коронавируса.

Врачам хорошо известно, до общественности тоже неоднократно доводилась мысль о том, что основная цель ужесточенных мер – снизить темпы инфицирования. Все хорошо понимают, что коронавирус не исчез и не исчезнет. Мы вынуждены жить с этим заболеванием, и необходимо уже в массовом порядке вводить новые правила поведения. Поэтому основные усилия всех стран направлены на снижение темпов заражения, чтобы заболевало как можно меньше людей, и система здравоохранения стран позволяла всем больным получать надлежащее лечение. Поэтому мы предприняли данный шаг, и считаю, что поступили правильно, несмотря на то, что в настоящее время некоторые страны пошли еще дальше, предпринимая больше смягчающих шагов. Естественно, основная причина этого – проблемы в экономической сфере.

Эти проблемы есть и у нас, итоги пяти месяцев свидетельствуют о том, что наша экономика также переживает спад. Он не очень большой – всего 1,7 процента. Но в начале года мы продемонстрировали прекрасные экономические показатели. У нас были очень большие планы, прекрасные перспективы. Все ведущие международные финансовые структуры также видели 2020 год как год стремительного развития в Азербайджане и заявляли об этом. Мы сознательно приняли ограничительные меры. Могу сказать, что мы стали одной из первых стран в мире, принявших все необходимые ограничительные меры, закрыли школы, вузы, объекты общественного питания, крупные торговые объекты, чтобы предотвратить массовое заражение.

Поэтому считаю, что мы предприняли верный шаг. Потому что, еще раз хочу сказать, - я уже говорил это, - здоровье людей для меня является основным приоритетом. Конечно, экономика переживает спад, и еще неизвестно, какие проблемы нас ожидают до конца года. Каждый должен знать это. В то же время цены на нефть на мировых рынках все еще не стабилизировались. Конечно, тот резкий обвал предотвращен, и цены на нефть постепенно восстановлены. Однако бюджет Азербайджана рассчитан на цену нефти в 55 долларов, а по итогам пяти месяцев средняя цена нефти составляет 41 доллар. Поэтому наши доходы сокращаются. Несколько важных отраслей экономики, можно сказать, бездействуют. Одна из них – сектор туризма. В последние 4-5 лет мы сформировали сферу туризма как мощный и движущий сектор, и число приезжающих в Азербайджан туристов с каждым годом увеличивалось. В прошлом году оно достигло рекордной отметки, в нашу страну приехали 3 миллиона иностранных граждан. По различным подсчетам, они израсходовали в Азербайджане примерно полтора-два миллиарда долларов. Это означает рост поступающей в нашу страну валюты. То есть, мы лишились этого.

Уже долгое время бездействует несколько других секторов. Государство взяло на себя проблемы этих секторов и работающих там людей. Сейчас мы обеспечиваем необходимыми средствами более 600 тысяч человек, был продлен срок выплаты 190 манатов, хотя это тоже большая нагрузка и означает большие расходы. Но мы делаем это, потому что люди, потерявшие работу или относящиеся к малообеспеченным слоям, даже работающие неформально фактически оказались в сложной ситуации. Кто им поможет?! Азербайджанское государство всегда находится рядом с гражданином Азербайджана.

Поэтому как на первом этапе, когда были введены ужесточенные ограничительные меры, так и сегодня, когда мы вынуждены в очередной раз пойти на этот шаг, лично для меня выбора не было. Прежде всего – жизнь и здоровье людей. Экономические проблемы должны отойти на второй план.

К тому же в результате проделанной в последние годы работы, осуществленных реформ мы в значительной степени приумножили нашу экономическую мощь. Наша экономика стабильная и устойчивая. Считаю, что даже если до конца года проблемы в экономической сфере обострятся, то это не окажет большого влияния на образ жизни людей. Ни один социальный проект не сокращен. Об этом свидетельствует количество объектов, которые открылись и откроются в рамках моей поездки в Гянджу. Ни один социальный проект не сокращен, напротив, мы обеспечиваем строительство 10 больниц модульного типа. Мы возводим новые городки для вынужденных переселенцев. Один из них находится в Самухском районе. Строятся новые школы. Сегодня я ознакомился в Гяндже со строительством по линии Государственного агентства жилищного строительства нового жилого комплекса. Там тоже строятся школа, детский сад. Все это обеспечено за счет государственного бюджета.

Я говорил, что никаких сокращений в социальной сфере не будет. Считаю, что независимо от масштабов пандемии коронавируса до конца года уровень жизнь людей должен остаться неизменным. А в прошлом году – это всем хорошо известно – был применен очень большой социальный пакет. Минимальная заработная плата увеличилась в среднем вдвое, минимальная пенсия – на 70 процентов. Пособия выросли на 50, 100 процентов. Проблемные кредиты в виде компенсации были предоставлены людям как материальный подарок. То есть, на эти цели были потрачены миллиарды манатов. Для борьбы с пандемией предусмотрено более 3 миллиардов манатов. Часть этих средств израсходована, мы приобретаем новое оборудование. Сегодня у нас 23 лаборатории. Но в то же время проблема в том, что порой мы не можем приобрести оборудование, какой-то прибор, заказанные в феврале, марте, так как производящие их страны не продают их, оставляют для себя. Проблема в этом.

Так что наша страна столкнулась с этой проблемой, и мы должны постараться с честью выйти из этой ситуации. Но если предпринятые государством шаги не будут поддержаны общественностью в массовом порядке, то это бесполезно. А в чем заключается поддержка? Просто соблюдать три простых правила, придерживаться их и проявлять ответственность, соблюдать дисциплину. Мы продемонстрировали единство, согласие. Решаем проблемы людей, находящихся в сложном положении, в том числе общественные организации, Фонд Гейдара Алиева. Конечно, основная нагрузка приходится на государство. Оказывается помощь малообеспеченным слоям. В созданный по моей инициативе Фонд поддержки борьбы с коронавирусом от предпринимателей, отдельных людей поступило более 100 миллионов манатов. Это – крупные средства и проявление солидарности. Мы должны проявить ответственность, так же, как проявляем согласие, единство. Как отмечают лидеры нескольких развитых стран, это – война с невидимым врагом. В то же время неизвестно, когда она закончится. Никто не может сказать это. Конечно, сегодня все ждут вакцины, в том числе и мы. Однако, по мнению некоторых врачей, возможно, и вакцина не сможет полностью уничтожить этот коронавирус. Кто знает? Вакцина пока не получена. Пока идет работа над этим. А число инфицированных растет, таким образом, растет и угроза. Поэтому здесь на первом плане должна быть исключительно ответственность граждан.

Государство делает все необходимое. Сделать что-то больше этого невозможно, так как мы сделали и будем делать все, что нужно. Мы готовы израсходовать на эти цели любые средства, они у нас есть, и мы ни от кого не зависим. В отличие от некоторых стран мы ни к кому не обращаемся. Должен также отметить, что, по данным международных финансовых структур, за кредитом обратились 150 стран мира. То есть, основная часть международного сообщества. Азербайджан не сделал этого, так как нет необходимости. Мы сами делаем все, что нужно, у нас есть средства и мы их расходуем. Но безответственным людям следует понять это. К тому же, необходимо общественное порицание в отношении таких людей. Те, кто не надевают масок в закрытых местах, конечно, должны подвергаться штрафу. В то же время граждане, видя это, должны порицать, разъяснять. Не следует ждать, когда придет полиция и оштрафует такого человека. Полиция тоже круглосуточно находится на улицах, чтобы защитить людей, работает непрерывно, днем и ночью. Поэтому в закрытых условиях все должны носить маски.

Я хожу в маске. Показывал, еще раз показываю. Во всех закрытых местах я надеваю маску. Ну, хорошо, если Президент это делает, почему не могут делать другие? Что в этом сложного? Это не причиняет никаких неудобств, не создает никаких проблем. Просто, безответственность, я бы даже сказал, эгоизм и равнодушие. Для представителей молодого поколения эта болезнь не так опасна, они считают: заболею и выздоровею. Но ведь ты выздоровеешь, а при этом заразишь пожилого человека. Ты создаешь угрозу его жизни. Неужели мы должны терпеть такую безответственность? Ведь это преступление. Поэтому необходимы общественное порицание и очень строгий государственный контроль. В связи с этим я дал Оперативному штабу указание: должен осуществляться строжайший государственный контроль. В таком случае мы сможем более оперативно принять все необходимые меры и выйти из этой ситуации с малыми потерями. Я говорил, и врачи хорошо знают это. Сколько врачей работают для лечения одного больного, сколько врачей круглосуточно находятся в этом тяжелом положении, мучаются в комбинезонах, очках, масках. Мы высоко оцениваем деятельность врачей. Но каждый человек должен знать это - врачи тоже заражаются, тоже умирают. Еще раз хочу сказать: сейчас мы привлекаем к этим делам всех наших врачей. У нас нет вдвое большего числа врачей. Если завтра пандемия еще больше распространится, если сегодня, к примеру, заражаются 300-400 человек, а завтра их станет больше, то где мы их разместим. Допустим, разместим – сейчас строятся больницы и у нас есть свободные койки, - но как мы можем увеличить число врачей?! Каждый должен думать об этом.

Если в учреждениях руководители видят, что их работники не носят масок, они, конечно, должны принять меры, немедленно отреагировать, сообщить в соответствующие структуры. Если так будет продолжаться, то я поручу увеличить размеры штрафов, так как почему люди, обладающие сегодня большими возможностями, должны платить штрафы в размере 50, 100 манатов. Он выходит, садится в машину и едет, куда хочет. Остановят его или нет, это тоже неизвестно, так как останавливать каждого нет возможности. Платит штраф и уезжает, потом делает все, что хочет. Поэтому я поручил: со стороны государственных органов, местных исполнительных органов, правоохранительных органов должен быть более строгий контроль за этим, потому что это вопрос национальной безопасности.

Посмотрите, что сейчас происходит в развитых странах. Ситуация находится на грани кризиса. Даже страны, традиции государственности которых измеряются столетиями, система здравоохранения которых преподносится как образец для всего мира, не справляются, так как это невозможно. Поэтому, считаю, что мои слова должны стать основой для каждого – и для граждан, так как им тоже следует проявлять ответственность, - и для должностных лиц, государственных чиновников. Государственный контроль, общественный контроль, дисциплина и ответственность граждан должны повыситься. Если мы увидим, что дисциплина и дальше нарушается, то подумаем, какие еще действенные шаги предпринять, чтобы применить в отношении лиц, нарушающих эти правила, более строгие меры.

Наряду со всем этим должен сказать, что жизнь продолжается. Мы должны выполнить все намеченные на этот год программы. Сегодня в Гяндже планируется открытие нескольких важных объектов. Я сегодня уже принял участие в открытии нового завода. Как мне сообщили, работой там будут обеспечены более 300 человек. Производимая на заводе продукция заменит импорт и обеспечит местный рынок.

Я дал соответствующие указания о реставрации исторических памятников в Гяндже. Вы хорошо знаете, что обеспечены реконструкция, расширение очень дорогого и священного для всего нашего народа историко-религиозного комплекса «Имамзаде», возведение там мечети и создание других строений. Сегодня мы откроем каравансараи «Шах Аббас» и «Угурлу Хан». По моему указанию в Гяндже будет функционировать второй центр ASAN xidmət, так как население города увеличивается, растет количество услуг в центрах ASAN xidmət. Поэтому возникают очереди. Я дал указание, в ближайшее время будет сдан второй ASAN xidmət. Идет строительство здания Гянджинского государственного драматического театра. Помню, во время одной из поездок в Гянджу артисты драматического театра обратились ко мне. Я принял это обращение и дал указание построить красивый драматический театр. Строится второй Олимпийский спортивный центр. Когда строился первый центр, я еще не был Президентом. Я выполнил эту работу как президент Национального олимпийского комитета. Но нужен второй спортивный комплекс.

Как вам известно, по моему указанию была построена Гянджинская государственная филармония. Это очень красивый архитектурный памятник. Также реализуются необходимые инфраструктурные проекты. Должен отметить, что первый в нашей стране проект «Зеленый город» по моему указанию будет реализован в Гяндже. С этой целью мы берем в Европейском банке реконструкции и развития кредит на сумму примерно 70 миллионов евро. Должен также сказать, что сегодня по моему указанию получение кредитов возможно лишь как исключительный случай, так как у нас достаточно своих средств. Я хочу, чтобы наш внешний государственный долг стал еще меньше. Несмотря на то, что он и сейчас ниже 20 процентов. Мы берем кредиты только на стратегические и технологически емкие проекты, и я дал разрешение на то, чтобы взять этот кредит. Реализуемый в Гяндже проект «Зеленый город» охватит общественный транспорт. Затем освещение улиц, - знаю, что здесь есть проблема, - а также утилизация твердых бытовых отходов. На первоначальном этапе будут решены эти три беспокоящие людей вопроса. Конечно, мы и дальше будем предпринимать все необходимые шаги за счет государственного бюджета.

Я регулярно приезжаю в Гянджу. Это - 16-я моя поездка в качестве Президента. То есть, в среднем я по меньшей мере раз в год бываю в Гяндже. Сегодня Гянджа становится и промышленным центром нашей страны, в то же время это – культурный центр, обладающий большой историей. Конечно, сохранение истории – дело каждого из нас.

В то же время очень рад, что в последнее время в результате стремительного развития сельского хозяйства и улучшения финансового положения людей, занимающихся сельским хозяйством, к этой сфере есть большой интерес. Растет число обращений в Гянджинский государственный аграрный университет. Уже завершается строительство нового корпуса, сегодня я ознакомлюсь с ним. В Гяндже будут готовить специалистов, необходимых нашей стране.

Еще раз хочу сказать: жизнь продолжается. Делается все необходимое. Но, конечно, на первом плане в нашей повестке дня - борьба с коронавирусом. Здесь, наряду со всеми государственными мерами, основная обязанность ложится на врачей. Хочу повторить: я приветствую врачей, высоко ценю их работу. Недавно врачи отметили профессиональный праздник. Поздравляю вас по этому случаю и желаю вам новых успехов. Вы находитесь на переднем фронте борьбы с коронавирусом, рискуете своим здоровьем, жизнью, здоровьем ваших близких. Но осознание вами гражданского долга побуждает вас к этому.

Желаю вам успехов, здоровья. Берегите себя, лечите больных, чтобы мы вместе вышли из этой тяжелой ситуации с малыми потерями. Спасибо.

Врач Халида Садыгова сказала:

- Уважаемый господин Президент, от имени медицинских работников Гянджи и гянджинцев приветствую Вас и уважаемую Мехрибан ханым. Вы приняли и принимаете очень важные меры против широкомасштабного распространения коронавирусной инфекции нового типа в нашей стране. Одна из таких мер - открытие модульных больниц нового типа, оснащение их современным медицинским оборудованием, лекарствами. Открытие сегодня больницы модульного типа в Гяндже очень важно для срочной госпитализации инфицированных, проживающих не только в Гяндже, но и в прилегающих к ней районах, их лечения на высоком уровне. Мы, врачи, пользуясь этим, обещаем Вам и заверяем в том, что в эти трудные дни будем делать все возможное. Мы не будем жалеть усилий для охраны здоровья нашего народа и при Вашей поддержке, иншаллах, с честью выйдем из этого сложного испытания.

Мехрибан ханым, пользуясь случаем, от имени работников здравоохранения Гянджи выражаем и Вам глубокую признательность за оказанную поддержку. Желаем Вам и Вашей семье здоровья и успехов в Вашей титанической деятельности.

Первая леди Мехрибан Алиева: Большое спасибо.

Врач Халида Садыгова: Да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Давайте еще раз поприветствуем врачей.

Врачи: Спасибо.

***18:28

24 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии больницы модульного типа в городе Гянджа.

Как сообщает Report, после знакомства с условиями, созданными в больнице, глава государства и первая леди встретились с группой медицинских работников.

Президент Ильхам Алиев выступил на встрече.