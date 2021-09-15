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В Гяндже прошло торжественное шествие военнослужащих

В Гяндже прошло торжественное шествие военнослужащих В Гяндже в сопровождении военного оркестра состоялось торжественное шествие военнослужащих.
Внутренняя политика
15 сентября 2021 г. 16:08
В Гяндже прошло торжественное шествие военнослужащих

В Гяндже в сопровождении военного оркестра состоялось торжественное шествие военнослужащих.

Как сообщает западный центр Report, по случаю 103-й годовщины освобождения Баку от оккупации на площади Гейдара Алиева в Гяндже под девизом "Азербайджано-турецкое братство вечно и нерушимо" в сопровождении военного оркестра прошло шествие военнослужащих.

В мероприятии приняли участие представители общественности, официальные лица и жители города.

Сегодня отмечается годовщина освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации.

15 сентября 1918 года азербайджанские и турецкие солдаты, освободив Баку от большевистско-дашнакской хунты, вписали славную страницу в историю нашей страны. Тем самым был положен конец господству армян и большевиков в Баку и прилегающих районах Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGəncədə hərbi yürüş keçirilib

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