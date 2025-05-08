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В Гяндже прошла научно-практическая конференция на тему "Общенациональный лидер Гейдар Алиев - основатель нашей современной Конституции"

В Гяндже прошла научно-практическая конференция на тему "Общенациональный лидер Гейдар Алиев - основатель нашей современной Конституции" В Гяндже прошла научно-практическая конференция на тему "Общенациональный лидер Гейдар Алиев - основатель нашей современной Конституции".
Внутренняя политика
8 мая 2025 г. 21:15
В Гяндже прошла научно-практическая конференция на тему Общенациональный лидер Гейдар Алиев - основатель нашей современной Конституции

В рамках "Года конституции и суверенитета" в новом административном здании Гянджинского регионального адвокатского бюро по инициативе Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики (КААР) состоялась научно-практическая конференция на тему "Общенациональный лидер Гейдар Алиев - основатель нашей современной Конституции".

Как сообщает западное бюро Report, в мероприятии приняли участие заведующий сектором отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики Отари Гваладзе, председатель КААР Анар Багиров, председатели судов, руководители правоохранительных органов, члены президиума Коллегии, адвокаты и другие официальные лица.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики. Затем минутой молчания была почтена память общенационального лидера и шехидов, отдавших свои жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

После этого был продемонстрирован видеоролик о деятельности КААР в 2024 году, в том числе о процессе ремонта и реставрации административного здания Гянджинского регионального адвокатского бюро.

Выступая с приветственной речью на церемонии, председатель КААР Анар Багиров поприветствовал гостей, пожелал успехов работе конференции и рассказал о важной роли общенационального лидера Гейдара Алиева в государственном строительстве и формировании правовых реформ.

Председатель отметил, что открытие нового административного здания Гянджинского регионального адвокатского бюро и проведение этой конференции в рамках "Года конституции и суверенитета" имеет важное значение для развития правовой системы страны и дальнейшего укрепления традиций государственности.

Особо было подчеркнуто, что мероприятие проводится накануне 102-й годовщины со дня рождения основателя современного азербайджанского государства, великой личности Общенационального лидера Гейдара Алиева. Это важно не только символически, но и с идеологической и духовной точки зрения. Ведь в основе сегодняшних успехов, строительства правового государства лежит именно продуманная и дальновидная политика Общенационального лидера.

В результате возвращения Гейдара Алиева к руководству Азербайджаном по решительному настоянию народа была заложена основа новой идеологии, включающей такие общечеловеческие ценности, как независимость, справедливость, демократия, национальный прогресс, светскость, и был предпринят ряд важных шагов в области обеспечения, развития и защиты прав и свобод человека.

Отметив, что в 1995 году путем всенародного голосования была принята Конституция Азербайджанской Республики, Анар Багиров подчеркнул, что право граждан на получение качественной юридической помощи нашло отражение в нашем основном законе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGəncədə “Müasir Konstitusiyamızın banisi Ulu Öndər Heydər Əliyev” mövzusunda elmi-praktiki konfrans keçirilib

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