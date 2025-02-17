В Гяндже прошла конференция в поддержку западных азербайджанцев

13:48

В Гяндже прошла региональная конференция на тему "Поддержка старейшинами и молодежью западных азербайджанцев".

Как сообщает западное бюро Report, конференция состоялась при поддержке Исполнительной власти Гянджи, городской организации ПЕА, Азербайджанского Государственного Аграрного Университета (АГАУ), представительства Общины Западного Азербайджана (ОЗА) в Гяндже и Совета старейшин города.

На конференции обсуждались шаги по восстановлению прав сотен тысяч уроженцев Западного Азербайджана и реализации права их возвращения на родные земли.

Выступающие подчеркнули, что для реализации права на возвращение западных азербайджанцев, насильственно изгнанных из своих домов, необходима поддержка каждого.