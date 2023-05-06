В Гяндже прошла акция по посадке деревьев, приуроченная к 100-летним юбилеям Гейдара Алиева и Зарифы Алиевой

В соответствии с поручением главы Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамова производственным объединением жилищно-коммунального хозяйства была организована акция по посадке деревьев, приуроченная к 100-летним юбилеям великого лидера Гейдара Алие

В соответствии с поручением главы Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамова производственным объединением жилищно-коммунального хозяйства была организована акция по посадке деревьев, приуроченная к 100-летним юбилеям великого лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Как передает западное бюро Report , в акции, организованной на улице "Азербайджанского знамени", приняли участие глава ИВ Гянджи, уполномоченные сотрудники ИВ, руководитель ПО жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках акции с учетом местного климата было высажено 200 кипарисов, а также различные кусты.

Саженцы выращены на участке цветоводства Отдела озеленения ПО жилищно-коммунального хозяйства.