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В Гяндже прошла акция по посадке деревьев, приуроченная к 100-летним юбилеям Гейдара Алиева и Зарифы Алиевой

В Гяндже прошла акция по посадке деревьев, приуроченная к 100-летним юбилеям Гейдара Алиева и Зарифы Алиевой В соответствии с поручением главы Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамова производственным объединением жилищно-коммунального хозяйства была организована акция по посадке деревьев, приуроченная к 100-летним юбилеям великого лидера Гейдара Алие
Внутренняя политика
6 мая 2023 г. 20:35
В Гяндже прошла акция по посадке деревьев, приуроченная к 100-летним юбилеям Гейдара Алиева и Зарифы Алиевой

В соответствии с поручением главы Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамова производственным объединением жилищно-коммунального хозяйства была организована акция по посадке деревьев, приуроченная к 100-летним юбилеям великого лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Как передает западное бюро Report, в акции, организованной на улице "Азербайджанского знамени", приняли участие глава ИВ Гянджи, уполномоченные сотрудники ИВ, руководитель ПО жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках акции с учетом местного климата было высажено 200 кипарисов, а также различные кусты.

Саженцы выращены на участке цветоводства Отдела озеленения ПО жилищно-коммунального хозяйства.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGəncədə Heydər Əliyev və Zərifə Əliyevanın xatirəsinə ağacəkmə aksiyası keçirilib

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